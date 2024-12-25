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Батут

Сегодня, 10:45

Семь российских прыгунов на батуте претендуют на получение нейтрального статуса

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков заявил, что процесс подачи российскими спортсменами заявок в Международную федерацию гимнастики (FIG) на получение нейтрального статуса продолжается.

В настоящее время на получение нейтрального статуса претендуют семь российских прыгунов на батуте.

«На недавнем заседании комитета Федерации гимнастики России (ФГР) по развитию прыжков на батуте к этой теме снова вернулись, и мной были озвучены кандидатуры спортсменов, которые с наибольшей вероятностью смогут бороться за призовые места на международных стартах. Это Михаил Заломин (дисциплина «минитрамп»), Михаил Юрьев («минитрамп»), в акробатической дорожке две девочки и один мальчик, а также Галина Бегим в двойном минитрампе», — цитирует Рыжкова ТАСС.

По словам тренера, из юниорского состава на нейтральный статус претендует Максим Диденко.

Среди членов сборной России по прыжкам на батуте нейтральный статус уже имеют София Аляева, Данила Касимов, Кирилл Козлов, Яна Лебедева и Анжела Бладцева, которая приняла участие в Олимпийских играх в Париже.

Источник: ТАСС
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