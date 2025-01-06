Тренер сборной России назвал чемпионат мира в Испании главным стартом сезона для батутистов

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков заявил, что ноябрьский чемпионат мира в Испании будет главным стартом сезона для российских батутистов.

«Главным стартом сезона для наших спортсменов будет ноябрьский чемпионат мира, который пройдет в Памплоне. Именно к этому турниру все спортсмены будут выводить себя на пик формы. Календарь национальных соревнований на 2025 год составлялся с учетом чемпионата мира», — приводит слова Рыжкова ТАСС.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в Испании с 6 по 9 ноября 2025 года.