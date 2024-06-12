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Батут

Сегодня, 11:09

У главы Федерации прыжков на батуте нет понимания, когда CAS примет решение по его иску

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров заявил, что не может назвать сроков принятия арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) решения по иску к Международной федерации гимнастики (FIG) на отказ в получении нейтрального статуса.

Слушания апелляции Макарова на решение FIG отказать в получении нейтрального статуса прошли 5 июня.

«Слушания моей апелляции в CAS состоялись, — цитирует Макарова ТАСС. — Но какое решение и когда вынесут арбитры, никто не знает. Меня защищал российский адвокат».

2 февраля Международная федерация гимнастики сообщила о получении нейтрального статуса российскими прыгунами на батуте Яной Лебедевой, Анжелой Бладцевой, Кириллом Козловым и Данилой Касимовым.

Источник: ТАСС
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