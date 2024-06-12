У главы Федерации прыжков на батуте нет понимания, когда CAS примет решение по его иску

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров заявил, что не может назвать сроков принятия арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) решения по иску к Международной федерации гимнастики (FIG) на отказ в получении нейтрального статуса.

Слушания апелляции Макарова на решение FIG отказать в получении нейтрального статуса прошли 5 июня.

«Слушания моей апелляции в CAS состоялись, — цитирует Макарова ТАСС. — Но какое решение и когда вынесут арбитры, никто не знает. Меня защищал российский адвокат».

2 февраля Международная федерация гимнастики сообщила о получении нейтрального статуса российскими прыгунами на батуте Яной Лебедевой, Анжелой Бладцевой, Кириллом Козловым и Данилой Касимовым.