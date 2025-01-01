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Сегодня, 13:50

Участница Олимпиады-2024 батутистка Бладцева начнет сезон в феврале

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Единственная российская участница Олимпийских игр 2024 года в прыжках на батуте Анжела Бладцева начнет новый сезон в конце февраля этапом Кубка мира в Баку.

«Анжела недавно завершила прохождение курса реабилитации, залечивала болячки, на недавней матчевой встрече в Китае она выступала, — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Алексея Рыжкова. — Тем более Бладцева сейчас готовит новую программу. Она вместе с другими российскими спортсменами планирует открыть сезон-2025 в конце февраля на этапе Кубка мира в Баку. В столице Азербайджана собираются выступать те, кто уже имеет нейтральный статус, и те, кто успеет его получить до начала соревнований».

Первый в новом сезоне этап Кубка мира пройдет в Баку с 22 по 23 февраля, второй — в итальянском Риччионе с 5 по 6 апреля.

Бладцевой 19 лет, на Играх в Париже она участвовала в нейтральном статусе и заняла итоговое пятое место. В сезоне-2024 она выиграла этап Кубка мира в Швейцарии и дважды становилась второй на этапах в Германии и Португалии.

Источник: ТАСС
Анжела Бладцева
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