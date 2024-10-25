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Сегодня, 12:39

Участница Олимпиады-2024 батутистка Бладцева выступит на Славянских играх в Белоруссии

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Батутистка Анжела Бладцева выступит в международном турнире по прыжкам на батуте «Славянские игры», который пройдет с 18 по 22 ноября в белорусском Витебске.

«Наши спортсмены не будут принимать участия в двух последних стартах года, которые пройдут на следующей неделе в Португалии и Великобритании. В планах команды выступление на Славянских играх в Витебске и на соревнованиях в Узбекистане (3-7 декабря). На этих стартах планируют выступать все сильнейшие спортсмены, включая участницу Олимпиады в Париже Анжелу Бладцеву», — приводит ТАСС слова тренера сборной России Елены Федоренчик.

19-летняя Бладцева стала единственной россиянкой на Играх-2024, выступавшей в турнире по прыжкам на батуте. Она заняла итоговое пятое место.

Источник: ТАСС
Анжела Бладцева

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