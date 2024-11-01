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Триатлонист Брюханков: «Пока я не вижу смысла возвращаться в спорт»

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Триатлонист Александр Брюханков прокомментировал возможное возвращение в спорт после трехгодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Пока я не вижу смысла возвращаться. Мне бы пришлось опять усиленно тренироваться, и не факт, что эти тренировки в итоге привели бы к набору той формы, которая позволила бы достойно выступать на международном уровне. Средний возраст спортсменов-триатлетов стал ниже. Мне сейчас 37 лет, и потребуется года полтора, чтобы набрать форму. И для олимпийской дистанции я уже староват немного. На российском уровне, может быть, вы меня еще увидите, но на международном уровне точно нет», — цитирует триатлониста ТАСС.

37-летний Брюханков является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и трехкратным участником Олимпийских игр (2008, 2012, 2016).

Брюханков был дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина. Срок наказания истек 26 августа.

Источник: ТАСС

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