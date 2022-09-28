Федерация триатлона России не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу заявила, что организация не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию триатлона.

«Пока триатлон не сильно развит на Востоке. Мы прорабатываем участие в стартах в Азии и в других частях света. Но это не идентичная замена с точки зрения спортсменов, которые присутствуют в азиатской части. Хотя мы используем все возможности. По поводу перехода в азиатскую федерацию мы не думаем, поскольку у них тоже есть некая турбулентность. Это пока туманная история. И у нас комфортные отношения с Европейским союзом триатлона, поэтому переходить в Азию смысла нет», — приводит ТАСС слова Шойгу.

В декабре 2021 года Международный союз триатлона ввел санкции против Федерации триатлона России из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Срок действия санкций закончится в декабре нынешнего года.