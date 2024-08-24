Ксения Шойгу назвала огромной работу под развитию триатлона в России

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу оценила развитие вида спорта в России в последние годы.

Об этом глава Федерации рассказала на Международной научно-практической конференции по триатлону.

«С 2020 года была проделана огромная работа по развитию триатлона. Тогда у нас было 45 отделений, где люди занимались триатлоном, сейчас, в 2024 году, их уже 77. Очень долго работали над снижением минимального возраста и снизили до 7 лет. Мы проводим большое количество детских соревнований, занимаемся популяризацией триатлона. Спасибо всем, кто неустанно работает над развитием триатлона, на следующие четыре года у нас есть много планов и задач», — цитирует Шойгу ТАСС.