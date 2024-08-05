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Триатлон

Сегодня, 13:20

Оргкомитет Казанского триатлона отреагировал на новости о плохом качестве воды в Казанке

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Представители оргкомитета Казанского триатлона в разговоре с «СЭ» отреагировали на ситуацию вокруг плавательного этапа соревнований.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что качество воды на пляже «Нижнее Заречье», где планируется старт плавательного этапа триатлона, не соответствует установленным нормам по загрязнению.

«Сейчас идет дополнительный анализ состава воды в районе плавательного сегмента. Как только будут получены результаты, мы их официально опубликуем. Роспотребнадзор дал данные по воде не в том месте, где мы стартуем, у нас есть течение, а у них забор был в стоячей воде», — заявили в пресс-службе Timerman, организующего старт.

Река Казанка. Все ругают парижскую Сену — но в Казани тоже не могут провести триатлон. Качество воды не устраивает Роспотребназдор

На Олимпийском турнире-2024 в реке Сена сразу три спортсмена снялись с триатлонной эстафеты после личных соревнований из-за жалоб на кишечную палочку.

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