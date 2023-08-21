Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Триатлон
Новости
Олимпиада
Главная
Триатлон

Сегодня, 11:08

Шойгу рассказала, что российских юниоров могут допустить до мировых соревнований по триатлону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что российских юниоров могут допустить к международным соревнованиям по триатлону в нейтральном статусе.

«Пришла новость о том, что наших юниоров в возрасте до 19 лет могут допустить к соревнованиям. Однако есть ряд пунктов, включая «нейтральность», которые требуют самых детальных уточнений, — необходимо все-таки найти этот общий знаменатель. Работаем в этом направлении в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России. У ребят открываются новые возможности, график спортивных стартов на следующий год после этого решения выглядит абсолютно иначе. Я убеждена, что они сделают все, чтобы если и не занять призовые места, то войти в топ-10. А у нас сейчас таких спортсменов достаточно много», — приводит слова Шойгу ТАСС.

В апреле исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) заявил о планах допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/18549289
3
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил