Триатлонистку Луизу Баптисту сбил мотоцикл на тренировке — спортсменка находится в тяжелом состоянии

Бразильскую триатлонистку Луизу Баптисту госпитализировали после аварии на тренировке, сообщает Globo Esporte.

29-летнюю спортсменку сбил мотоцикл, когда она ехала на велосипеде по автомобильной дороге. Баптиста получила множественные травмы, в частности повреждение правого легкого, переломы ребер, ключицы, большеберцовой и бедренной костей.

Спортсменка уже перенесла одну операцию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Баптиста является двукратной победительницей Панамериканский игр 2019 года — в личных соревнованиях и смешанной эстафете.