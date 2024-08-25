В Федерации триатлона Венесуэлы надеются на укрепление дружеских отношений с Россией

Глава Федерации триатлона Венесуэлы Арналдо Санчез заявил, что организация имеет дружеские отношения с Россией, которые в будущем будут укрепляться.

«Спасибо, что пригласили на это мероприятие, это очень важно для развития триатлона. За последние несколько лет во всем мире была проделана колоссальная работа. Мы сейчас много работаем по подготовке спортсменов и тренеров, вовлекаем молодежь. Мы считаем себя близкими друзьями с Россией, и я надеюсь, что наши отношения и связи будут только крепнуть», — приводит слова Санчеза ТАСС.