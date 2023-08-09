Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Триатлон
Новости
Олимпиада
Главная
Триатлон

Сегодня, 15:30

«Головой над унитазом после гонки». Загадочный триатлон в Великобритании

57 триатлонистов пожаловались на недомогание и диарею на соревнованиях в Великобритании
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Соревнования по триатлону увенчались большой неприятностью для спортсменов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
57 спортсменов почувствовали недомогание после заплыва на этапе Мировой серии.

Британская федерация биатлона начала расследование происшествия на соревнованиях по триатлону, которые проходили в английском Сандерленде. После плавательной части 57 спортсменов пожаловались на недомогание и диарею. Организаторы уверяют, что это не на их совести. Однако некоторые факты говорят об обратном.

Показатели в норме

Соревнования в Великобритании проходили в рамках Мировой серии по триатлону, которая впервые сделала остановку в Сандерленде. В них приняли участие около двух тысяч человек, среди которых много звезд этого вида спорта. Заплыва у пляжа Рокер в Сандерленде не выдержал и победитель Игр Содружеств-2018 Джейк Бертвисл из Австралии, которому пришлось сняться по ходу гонки. Бертвисл не стеснялся в выражениях в соцсетях: «Чувствую себя довольно паршиво после той гонки, но, думаю, это то, что вы получаете, когда плаваете в дерьме».

57 — это минимальное число заболевших. Не все спортсмены обратились после соревнований за помощью. Некоторые поняли, что с ними на самом деле случилось, только когда прочитали новости: «Это объясняет, почему я провел ночь понедельника головой над унитазом после моей гонки утром воскресенья», — написал один из участников.

Такое количество людей с диареей вынудило Федерацию триатлона Великобритании начать расследование: «Мы связались с участниками относительно ситуации и продолжим работу с городским советом Сандерленда и Северо-восточным агентством безопасности здравоохранения Великобритании в соответствии с их рабочими процессами для получения дополнительной информации», — говорится в заявлении организации.

При этом федерация опубликовала сертификаты качества воды. На них видно, что тестирующее агентство разрешило проведение соревнований, так как показатели соответствовали норме.

Фото Getty Images

Постоянные сбросы

Другие источники утверждают, что в пробах, взятых Агентством по охране окружающей среды за три дня соревнований, обнаружилась кишечная палочка. Ее концентрация в 39 раз превышала типичные показатели в предыдущем месяце.

«Образец, взятый 26 июля, показал беспрецедентный уровень кишечной палочки, значительно превышающий естественный для этого водоема или безопасный для рекреационного использования человеком. Это необходимо срочно расследовать», — бьет тревогу научный сотрудник группы «Серферы против стоков» Ева Перрин.

Пляж Рокер в Сандерленде давно на карандаше у экоактивистов. Они уже несколько лет судятся с правительством по поводу вредных сбросов в море в этой местности. Активисты утверждают, что такие сбросы увеличились в период с 2017 по 2021 год, и правительство не соблюдает правила сточных вод.

Мадонна Бьюдер. Монахиня зажигает в триатлоне в 90 лет. Она ставит рекорды ради Бога

Однако компании, которые подозревают в загрязнении, отвергают свою вину. «С октября 2021 года у нас не было никаких сбросов, которые могли бы негативно повлиять на качество воды ни на пляже Рокер, ни рядом. Вода была оценена на «отлично», и пробы, взятые в текущем сезоне, показывают, что это высокое качество сохраняется», — заявил представитель одной из компаний.

Теперь остается только ожидать выводов из расследования. Ведь подобное количество заболеваний в рамках одного, хоть и масштабного старта не является нормой.

Фото Getty Images

Олимпиада без открытой воды?

После инцидента в Сандерленде повышенное внимание привлек Париж. Олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и по триатлону следующим летом пройдут на реке Сена, которую не назвать кристально чистой.

Неделей ранее здесь должен был пройти Кубок мира по плаванию на открытой воде. Однако старты отменили, так как река слишком грязная. «World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене чемпионата мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом», — сказал глава международной федерации плавания Хусейн Аль-Муссалам.

Организаторы уверяют, что качество воды было приемлемым и соответствовало необходимым нормам, однако в дело вмешались сильные дожди. Ливни, прошедшие в Париже, называют сильнейшими для августа с 1965 года.

Никола Спириг. В триатлоне случилось чудо. Это может изменить весь мировой спорт

Теперь у организаторов соревнований не так много времени, чтобы привести Сену в порядок. Ведь 16-17 августа на реке пройдут тестовые соревнования по триатлону и паратриатлону. Правда, Международная федерация триатлона уже держит в голове план Б — убрать водную часть гонки. «В том маловероятном случае, если качество воды не будет соответствовать требованиям World Triathlon и органов общественного здравоохранения, существует план действий в чрезвычайных ситуациях, согласно которому гонка будет проведена в формате дуатлона», — говорится в сообщении организации.

На очистку Сены для проведения Олимпиады и Паралимпиады местные власти уже потратили 1,4 миллиарда евро. Текущая ситуация показывает, что этого недостаточно. World Aquatics требует от Парижа дополнительных усилий, чтобы ливни не стали угрозой соревнований следующим летом. Иначе Олимпиада-2024 останется без открытой воды.

1
Обсудить
Читайте также
Бывшая жена Бивола выступила с критикой в адрес боксера
57 триатлонистов пожаловались на недомогание и диарею на соревнованиях в Великобритании
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежский след в допинговом деле американского триатлониста. Почему возненавидели Коллина Шартье?