«Плыть тут точно лучше, чем в Париже в Сене». Триатлон в Казани прошел, несмотря на опасения Роспотребнадзора

Казанский триатлон не отстает от олимпийского.

Пока весь мир следил за тем, как в Париже на спортсменах тестируют очистку воды в Сене, в Казани развивался собственный триатлонный сюжет. Под угрозой срыва оказался ежегодный городской старт — точно так же из-за водного этапа и качества воды в реке. Роспотребнадзор сначала признал уровень загрязнения в месте старта триатлонистов превышающим нормы, однако за сутки до старта отозвал свои претензии и заявил о допустимости проведения соревнований в Казанке. Только что на этот счет думают спортсмены?

Организаторы получили добро на старт меньше чем за сутки

При всех проблемах Сены далеко не только река в столице Франции становится проблемой для организаторов соревнований по триатлону. К качеству воды вопросы возникают практически в любом крупном мегаполисе, причем иногда даже морское побережье не гарантирует приемлемую воду. Вот и казанский марафон был близок к отмене или переносу из-за позиции Роспотребнадзора. Представители ведомства выпускали пресс-релиз, где не рекомендовали плавать в реке Казанке.

«Управлением контроль воды в реке Казанке ведется в организованном месте купания населения на пляже «Нижнее Заречье». По состоянию на 29.07.2024 вода на данном пляже не соответствовала по микробиологическим показателям», — заявляла пресс-служба ведомства. Однако команда Timerman, которая и занималась организацией старта, сразу же обозначила важный недочет в проверках Роспотребнадзора. Его представители делали забор на пляже, где стоячая вода, в то время как старт триатлонистов был выше по течению.

Пляж «Нижнее Заречье» и правда считается в Казани сомнительным местом для купания. По крайней мере, объявления о запрете на плавание тут ставят каждый год, а Роспотребнадзор выпускает пресс-релизы с предупреждениями для граждан о возможных последствиях для здоровья в случае нарушения выданных им запретов на купание. А вот к качеству воды у лодочной станции за зданием городского ЗАГСа (Чаша) вопросов ранее не возникало. Не было их и сейчас.

«08 августа 2024 года были получены результаты анализа теста качества воды. Согласно правилам триатлона, утвержденным Министерством спорта России, качество воды соответствует для проведения плавательного сегмента», — сообщили организаторы триатлона меньше чем за сутки до старта, так что полноценному триатлону с плаванием, бегом и велоэтапом в Татарстане быть.

Фото Рустам Имамов, «СЭ»

Ради Олимпиады можно проплыть в любой воде

Только вот и в Париже формально нормы по загрязнению в день старта считались допустимыми, однако спортсмены затем жаловались на неприятные ощущения, а несколько спортсменов даже попали в больницу. Что же в Казани? Победитель Роман Евграфов отшучивается, но о проблемах не говорит. «Как мне подсказывают, тут все точно лучше, чем в Париже в Сене, — выдал Роман шутку дня после заплыва на 1,9 км, велоэтапа в 90 км и забега на 21,1 км. — Мы каждый год плаваем тут в Казанке, так что ничего особенного для нас нет. Все друзья, кто стартует, — ни у кого серьезных проблем никаких не было. Я вообще никогда не чувствую никакого дискомфорта здесь, так что качеством воды доволен. Все хорошо. Конечно, считается, что в дождь различных микробов, мусора в реке становится больше, но не думаю, что существенно».

Высказался Евграфов и относительно разговоров о качестве воды на Олимпиаде. На его взгляд, проблемы преувеличены. «Если бы я был на месте тех, кто плавал сейчас в Сене в Париже, то также бы стартовал, — говорит триатлонист. — Это спорт, ты не выбираешь, где стартовать, не буду никого тут жалеть. Олимпиада — это когда люди кладут всю свою жизнь ради одного только шанса отобраться на Игры». По мнению Романа, проблемой стала бы возможная отмена плавательного этапа в принципе, так что организаторы Игр-2024 поступили правильно, что не стали реагировать на призывы алармистов.

«Вся подготовка складывалась вокруг трех видов, а не двух. Триатлон без плавания — это уже другой вид спорта, — поясняет Евграфов. — Так что все здорово сложилось в итоге. А ребята там, надо признать, совсем на другом уровне. Машины настоящие, было очень интересно за ними наблюдать. Но и мы тут стараемся, конечно, не отставать».

Фото Рустам Имамов, «СЭ»

Победителя больше интересовал вопрос о драфтинге на велоэтапе

Евграфов — звезда российских триатлонных стартов и основной фаворит, где бы соревнования ни проводились. Тем более Роман рассчитывал на победу у себя дома в Казани. Единственное, триатлонист выпал из своего привычного временного лимита. Может, из-за поразившей в субботу столицу Татарстана непогоды. А может, и из-за изменений в правилах проведения старта. «Как всегда, было весело, тяжело. Где-то было предсказуемо, где-то были и сюрпризы. Основной сюрприз, что сделали гонку с драфтингом. Обычно такая дистанция проходит без драфтинга, да и на других велосипедах. А здесь получилось, что мы выступали на шоссейных велосипедах, а не триатлонных. Это, конечно, внесло свою изюминку в происходящее», — объясняет важные нюансы своего вида спорта спортсмен.

Часто двигаться быстрее мешает аэродинамическое сопротивление. Поэтому велосипедисты любят собираться в своеобразный пелотон, когда сопротивление воздуха собирает на себя первый в группе. Сравнить это можно, например, с ездой на велосипеде при попутном ветре. Экономия энергии в драфтинге впечатляет. Даже на невысокой для шоссейного велоспорта скорости до 30 км/ч движущийся сзади велосипедист прилагает на 10% меньше усилий. Двигаясь парой, второй гонщик затратит до 30% меньше энергии, чем первый, который прилагает 100% усилий для движения вперед. А если говорить о группе из четырех велогонщиков, движущийся в хвосте участник прилагает лишь 60 процентов усилий в отличие от первого спортсмена. Причем помогает пелотон и лидеру благодаря своеобразной «аэродинамической» трубе.

«В основном мы тренируемся на разделках, а тут на шоссейном велосипеде 90 километров — новые ощущения через час-полтора. Было интересно, как ноги побегут после этого», — добавил победитель «Казанского триатлона». Впрочем, в конце августа на чемпионате России в Москве драфтинг, судя по всему, будет вновь под запретом, так что Евграфову и остальным придется заново приспосабливаться к прежним условиям гонки.