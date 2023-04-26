Норвежский след в допинговом деле американского триатлониста. Почему возненавидели Коллина Шартье?

Случай с ЭПО стал пятном и на репутации тренера олимпийского чемпиона.

На днях ITA (Международное агентство по тестированию) опубликовало официальный релиз о трехлетней дисквалификации за прием ЭПО (эритропоэтина) 29-летнего триатлониста из США Коллина Шартье. Атлет сдал положительную пробу со следами самого «популярного» в видах спорта на выносливость допинга во внесоревновательный период — 10 февраля.

В соцсетях Шартье публично раскаялся и объявил о завершении карьеры, однако от волны возмущения со стороны соперников-триатлонистов и любителей вида спорта его это не спасло. Так почему же дело оказалось таким громким? Только ли из-за того, что по кодексу ВАДА полагавшаяся Шартье четырехлетняя дисквалификация была сокращена благодаря признанию вины?

« Выстреливший» середняк

В триатлон Шартье пришел в возрасте 17 лет, а в университете долго метался между новым видом спорта и привычным плаванием (в бассейне успехов в NCAA было явно больше). Только в 21 год американец сделал выбор в пользу олимпийской дистанции (1,5 км плавание на открытой воде, 40 км велогонка, 10 км бег), однако в этом формате ему явно не хватало базовой скорости для высоких результатов. На пике формы в 2019 году Шартье трижды побеждал на этапах Кубка Америки и Карибского бассейна (соревнования невысокого уровня, почти не приносящие очков в рейтинг), не более. Так что заявления Коллина о том, что его якобы не взяли на Олимпийские игры в Токио только лишь из-за конфликта с неназванным спортивным чиновником звучат крайне сомнительно.

В 2020 году Шартье перешел на средние и длинные дистанции. Первоначально тренировался сам и с ходу начал показывать высокие результаты. Так, на Открытом чемпионате Испании на средней дистанции американец уступил только серебряному призеру Олимпиады в Лондоне Хавьеру Гомесу. В 2021-м Шартье несколько раз поднимался на подиум гонок формата 70.3 (половина «железной» дистанции), а в конце года в интервью Triathlete Magazie уверенно заявил: «Сезон-2022 будет для меня прорывом. Вот увидите». К тому моменту Коллин уже начал дистанционно работать с Микалом Иденом. И тут начинается самое интересное.

Коллин Шартье. Фото Getty Images

Норвежское чудо в триатлоне

Микал — брат Густава Идена, двукратного чемпиона мира на «половинке» и действующего чемпиона мира IRONMAN (3,8 км плавание, 180 км велогонка, 42 км 195 м бег), а также тренер сборной Норвегии, спортсмены которой демонстрируют невероятный прогресс в последние годы. Еще одна суперзвезда команды — Кристиан Блюмменфельт, в 2021 году выигравший олимпийское золото, девять месяцев спустя — чемпионат мира на «железной» дистанции, а вскоре в рамках проекта Sub 7/Sub 8 преодолевший полный Ironman быстрее семи часов. Успехи викингов привлекли внимание к их тренировочным методам, готовиться к гонкам, как норвежские триатлонисты, хотели десятки профессионалов и тысячи любителей. На волне хайпа спортивный физиолог Олав Бу, Арильд Твейтен и Микал Иден стали активно продвигать «секретную методику», основанную на «научном подходе».

В случае с Шартье (стоимость его тренировочного плана составляла 300 долларов в месяц) норвежское ноу-хау также работало. В 2022 году Коллин вышел из тени: одержал первую в карьере победу на Ironman (в августе в Мон-Трамблан, Канада), отобравшись на чемпионат мира в Коне, а в конце сентября сенсационно финишировал первым на гонке PTO US Open в Далласе, забрав 114 000 долларов призовых. В последнем случае Шартье был «посеян» только 28-м, но неожиданно обошел всех соперников. Чемпионат мира на Гавайях Коллину не удался, и с тех пор до положительного теста в феврале он не выступал на соревнованиях по триатлону.

Якобы именно провал на Коне загнал спортсмена в депрессию и подвел его к решению принимать ЭПО начиная с ноября прошлого года.

Коллин Шартье. из личного архива

Почему все соперники в гневе?

На пост Шартье в соцсетях жестко отреагировал Себастьян Кинле. Триатлонист из Германии, за двадцатилетнюю карьеру четырежды поднимавшийся на подиум чемпионата мира Ironman, высмеял заявление американского спортсмена: «Дай угадаю, ты купил его (ЭПО) в интернете и научился им пользоваться — все из интернета. Тебе никто не помогал, никто не знал...» Таким образом, Кинле намекает на то, что якобы Микал Иден, тренер Шартье и его спарринг-партнер Лионель Сандерс (два вторых места на чемпионатах мира) ничего не знали о том, что Коллин принимал допинг. И норвежец, и канадец заявили, что узнали об ЭПО у американца так же, как все, — 24 апреля.

Помимо того что Шартье продолжает утверждать, что он принимал допинг по собственной инициативе, а главных успехов достиг, будучи «чистым». А потому возвращать призовые за PTO US Open и Ironman Мон-Трамблан американец не собирается. Финишировавшие вслед за ним соперники уже отреагировали гневными постами на это решение.

Также многих разозлил тон публичного высказывания Шартье, в котором он выставляет себя «рыцарем на белом коне»: «...я не буду использовать дерьмовые отмазки будь то буррито с загрязненным стероидами мясом (намек на дело бегуньи Шелби Хулихан) или неправильная вакцина от ковида (случай Зейна Робертсона)».

Всемирная организация триатлона также недовольна результатами дела. 25 апреля в официальных соцсетях World Triathlon было опубликовано заявление по мотивам дела Шартье: «Спортсмены, не употребляйте допинг. Никогда. Если вы обнаружите, что впадаете в отчаяние или попадаете в ситуацию, которую больше не можете контролировать, вы всегда можете написать нам safesport@triathlon.org и анонимно поделиться своими чувствами, страхами или опасениями по поводу всего, что связано со спортом. Знайте, что всегда есть кто-то, кто выслушает вас и попытается помочь».