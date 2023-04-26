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Допинг

Сегодня, 17:30

Норвежский след в допинговом деле американского триатлониста. Почему возненавидели Коллина Шартье?

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Триатлонист Коллин Шартье.
Коллин Шартье.
Фото Getty Images
Триатлонист Коллин Шартье.
Коллин Шартье.
Фото Getty Images
Триатлонист Коллин Шартье.
Коллин Шартье.
Фото из личного архива
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Случай с ЭПО стал пятном и на репутации тренера олимпийского чемпиона.

На днях ITA (Международное агентство по тестированию) опубликовало официальный релиз о трехлетней дисквалификации за прием ЭПО (эритропоэтина) 29-летнего триатлониста из США Коллина Шартье. Атлет сдал положительную пробу со следами самого «популярного» в видах спорта на выносливость допинга во внесоревновательный период — 10 февраля.

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В соцсетях Шартье публично раскаялся и объявил о завершении карьеры, однако от волны возмущения со стороны соперников-триатлонистов и любителей вида спорта его это не спасло. Так почему же дело оказалось таким громким? Только ли из-за того, что по кодексу ВАДА полагавшаяся Шартье четырехлетняя дисквалификация была сокращена благодаря признанию вины?

«Выстреливший» середняк

В триатлон Шартье пришел в возрасте 17 лет, а в университете долго метался между новым видом спорта и привычным плаванием (в бассейне успехов в NCAA было явно больше). Только в 21 год американец сделал выбор в пользу олимпийской дистанции (1,5 км плавание на открытой воде, 40 км велогонка, 10 км бег), однако в этом формате ему явно не хватало базовой скорости для высоких результатов. На пике формы в 2019 году Шартье трижды побеждал на этапах Кубка Америки и Карибского бассейна (соревнования невысокого уровня, почти не приносящие очков в рейтинг), не более. Так что заявления Коллина о том, что его якобы не взяли на Олимпийские игры в Токио только лишь из-за конфликта с неназванным спортивным чиновником звучат крайне сомнительно.

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В 2020 году Шартье перешел на средние и длинные дистанции. Первоначально тренировался сам и с ходу начал показывать высокие результаты. Так, на Открытом чемпионате Испании на средней дистанции американец уступил только серебряному призеру Олимпиады в Лондоне Хавьеру Гомесу. В 2021-м Шартье несколько раз поднимался на подиум гонок формата 70.3 (половина «железной» дистанции), а в конце года в интервью Triathlete Magazie уверенно заявил: «Сезон-2022 будет для меня прорывом. Вот увидите». К тому моменту Коллин уже начал дистанционно работать с Микалом Иденом. И тут начинается самое интересное.

Триатлонист Коллин Шартье.
Коллин Шартье.
Фото Getty Images

Норвежское чудо в триатлоне

Микал — брат Густава Идена, двукратного чемпиона мира на «половинке» и действующего чемпиона мира IRONMAN (3,8 км плавание, 180 км велогонка, 42 км 195 м бег), а также тренер сборной Норвегии, спортсмены которой демонстрируют невероятный прогресс в последние годы. Еще одна суперзвезда команды — Кристиан Блюмменфельт, в 2021 году выигравший олимпийское золото, девять месяцев спустя — чемпионат мира на «железной» дистанции, а вскоре в рамках проекта Sub 7/Sub 8 преодолевший полный Ironman быстрее семи часов. Успехи викингов привлекли внимание к их тренировочным методам, готовиться к гонкам, как норвежские триатлонисты, хотели десятки профессионалов и тысячи любителей. На волне хайпа спортивный физиолог Олав Бу, Арильд Твейтен и Микал Иден стали активно продвигать «секретную методику», основанную на «научном подходе».

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В случае с Шартье (стоимость его тренировочного плана составляла 300 долларов в месяц) норвежское ноу-хау также работало. В 2022 году Коллин вышел из тени: одержал первую в карьере победу на Ironman (в августе в Мон-Трамблан, Канада), отобравшись на чемпионат мира в Коне, а в конце сентября сенсационно финишировал первым на гонке PTO US Open в Далласе, забрав 114 000 долларов призовых. В последнем случае Шартье был «посеян» только 28-м, но неожиданно обошел всех соперников. Чемпионат мира на Гавайях Коллину не удался, и с тех пор до положительного теста в феврале он не выступал на соревнованиях по триатлону.

Якобы именно провал на Коне загнал спортсмена в депрессию и подвел его к решению принимать ЭПО начиная с ноября прошлого года.

Триатлонист Коллин Шартье.
Коллин Шартье.
из личного архива

Почему все соперники в гневе?

На пост Шартье в соцсетях жестко отреагировал Себастьян Кинле. Триатлонист из Германии, за двадцатилетнюю карьеру четырежды поднимавшийся на подиум чемпионата мира Ironman, высмеял заявление американского спортсмена: «Дай угадаю, ты купил его (ЭПО) в интернете и научился им пользоваться — все из интернета. Тебе никто не помогал, никто не знал...» Таким образом, Кинле намекает на то, что якобы Микал Иден, тренер Шартье и его спарринг-партнер Лионель Сандерс (два вторых места на чемпионатах мира) ничего не знали о том, что Коллин принимал допинг. И норвежец, и канадец заявили, что узнали об ЭПО у американца так же, как все, — 24 апреля.

Помимо того что Шартье продолжает утверждать, что он принимал допинг по собственной инициативе, а главных успехов достиг, будучи «чистым». А потому возвращать призовые за PTO US Open и Ironman Мон-Трамблан американец не собирается. Финишировавшие вслед за ним соперники уже отреагировали гневными постами на это решение.

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Также многих разозлил тон публичного высказывания Шартье, в котором он выставляет себя «рыцарем на белом коне»: «...я не буду использовать дерьмовые отмазки будь то буррито с загрязненным стероидами мясом (намек на дело бегуньи Шелби Хулихан) или неправильная вакцина от ковида (случай Зейна Робертсона)».

Всемирная организация триатлона также недовольна результатами дела. 25 апреля в официальных соцсетях World Triathlon было опубликовано заявление по мотивам дела Шартье: «Спортсмены, не употребляйте допинг. Никогда. Если вы обнаружите, что впадаете в отчаяние или попадаете в ситуацию, которую больше не можете контролировать, вы всегда можете написать нам safesport@triathlon.org и анонимно поделиться своими чувствами, страхами или опасениями по поводу всего, что связано со спортом. Знайте, что всегда есть кто-то, кто выслушает вас и попытается помочь».

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