Российская триатлонистка погибла на соревнованиях в Испании. Ей был 41 год

Елена Смирнова из Санкт-Петербурга не смогла преодолеть водный отрезок дистанции Ironman Калелья — Барселона.

Трагические новости для российского триатлона пришли из Испании. Спортсменка-любитель из России Елена Смирнова погибла во время соревнований Ironman Калелья — Барселона у берегов Испании. Бездыханное тело 41-летней женщины было обнаружено в воде близ пляжа Калельи. Несмотря на усилия медиков, реанимационные мероприятия не помогли. Власти региона начали расследование причин смерти триатлонистки. В данный момент сестра погибшей проводит сбор средств на доставку тела Елены в Санкт-Петербург.

Несмотря на усилия медиков

«Мы очень опечалены, сообщая о смерти участника триатлона Ironman Калелья — Барселона, — говорится в заявлении Ironman Spain. — Во время плавательной части соревнования одна из спортсменок подала сигнал о помощи морской спасательной команде, которая оперативно вытащила триатлонистку из воды и доставила в медицинский пункт. Женщине была оказана оперативная помощь усилиями местной бригады врачей, прежде чем пострадавшую повезли в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по дороге в госпиталь. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям женщины и продолжим оказывать им поддержку в трудные времена».

Трагическая новость омрачила соревнования, которые прошли в десятый раз и собрали на старте 3000 участников. «Я хочу выразить соболезнования семье и друзьям триатлонистки, погибшей во время Ironman Калелья — Барселона, — присоединился к траурным словам мэр Калельи Марк Бух. — Мы благодарим морскую спасательную команду, медицинский персонал и волонтеров, которые оперативно сработали, чтобы оказать медицинскую помощь спортсмену. Но, к сожалению, их усилия не дали должного результата. Полиция проводит расследование, хотя все указывает на смерть по естественным причинам в результате нечастного случая».

Победителем Ironman Калелья — Барселона стал немец Ян Стратман, который пересек финишную черту через 7 часов, 28 минут и 25 секунд после старта. Среди женщин первой финишировала Марта Санчес, показавшая результат 8 часов, 31 минуту и 32 секунды. Спортсмены преодолевали 3,8 километра по Средиземному морю, затем проезжали дистанцию 180 км на велосипеде по сельской местности и, наконец, пробегали вдоль побережья полноценный марафон протяженностью 42,2 километра. Елена Смирнова, судя по всему, не была новичком — в прошлом она участвовала в триатлонных соревнованиях в Бахрейне и в Сочи (правда, в последнем случае в укороченном, олимпийском формате).

Фото Global Look Press

Организм дает сбой

Трагический инцидент имел место на Ironman Калелья — Barcelona и в прошлом году. Тогда на велосипедной части дистанции столкнулись два триатлета — одного из них экстренно эвакуировали в больницу, где он скончался несколько часов спустя. Вообще, гибель спортсменов на соревнованиях по триатлону не такая уж редкость. Во время прохождения экстремальной дистанции организм испытывает колоссальные нагрузки и порой дает сбой, несмотря на все обследования и справки, полученные накануне старта. Кроме того, люди порой неадекватно оценивают собственные силы и не останавливаются там, где следовало бы принести спортивные амбиции в жертву своему здоровью и нормальном самочувствию.

В 2014 году во время чемпионата России по триатлону в Нижнем Новгороде умер челябинский спортсмен Егор Леонтьев. 26-летнему триатлету стало плохо из-за острой коронарной недостаточности на фоне физического истощения организма и заболевания сердца. При этом ранее Леонтьев предоставил в национальную федерацию все необходимые медицинские справки, а после того как ему стало плохо на дистанции, медицинская помощь, по данным следствия, была оказана правильно и своевременно. В возбуждении уголовного дела по итогам этого инцидента было отказано «в связи с отсутствием события преступления».

В 2015 году в ходе соревнований по кросс-кантри-триатлону «Баринова роща» в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области умер 41-летний Сергей Фомин — он не сумел доплыть до финиша первого этапа буквально несколько метров, спасти мужчину не удалось. В 2019-м во время триатлонных стартов Nokian Tyres Ironman в финском Лахти стало плохо российскому спортсмену, бизнесмену и депутату Елабужского горсовета Виталию Дерягину — через день он скончался в местной больнице. В 2022 году во время прохождения водной части триатлонной дистанции на спартакиаде госслужащих в Курчатове погиб 26-летний сотрудник администрации Курской области Дмитрий Игнатов. Похожий случай произошел в 2023 году в разгар фестиваля спорта Ironstar в Самаре. 37-летний спортсмен из Екатеринбурга Андрей Смагин также не справился с плавательным отрезком и погиб в воде.