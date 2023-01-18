Самая изуродованная девушка мира пострадала на соревнованиях. Но не бросила спорт

Человек-феникс Турия Пиит раньше участвовала в конкурсе красоты, а теперь вдохновляет людей своей стойкостью.

Турия Пиит до 2011 года и Турия Пиит после 2011 года — это две абсолютно разные девушки. До -участница конкурса «Мисс Австралия», бегунья и модель, после — выжившая в пожаре, с изуродованным лицом девушка, сумевшая доказать, что красота — это то, что скрыто внутри.

В плену огня

Сентябрь 2011 года был жарким в Австралии. На старт ультрамарафонского забега на 100 км вышли 40 человек. Среди них не должно было быть австралийской красотки и горного инженера по профессии Турии Пиит. Участие в этом ультрамарафоне было ее мечтой, но сначала организаторы отказали ей, поскольку девушка не внесла стартовый взнос. Однако когда день икс приближался, а участников было слишком мало, Турии предложили участвовать бесплатно. Так что от судьбы уйти ей не удалось.

Турия до произошедшего. Melanie Russell/heraldsun.com.au

Счастливая от такого невероятного везения Пиит стартовала вместе со всеми. Пробежав 25 км, спортсмены начали замечать, что температура растет, а сухая трава вокруг дымится. В итоге маленькие локальные возгорания стали превращаться в большие охваченные огнем территории. Несколько бегунов, в том числе и Турия, оказались в плену огня. Организаторы ультрамарафона не позаботились о безопасности бегунов, поэтому экстренно забрать их из лап пламени не получилось.

Круг все сжимался, и спортсмены понимали, что выбора у них особенно нет: либо сгореть заживо, либо пробежать через стену огня. Из охваченного огнем ущелья Селена участница «Мисс Австралия» Турия Пиита выскочила с ожогами третьей степени. Изуродованное лицо и тело девушки невозможно было узнать.

Зачем врачи сохранили мне жизнь?

Обгоревшая австралийка дожидалась медиков несколько часов. Пока ее бывшие конкуренты старались спрятать ее от палящих солнечных лучей и сохранить ей жизнь. Когда же врачи наконец добрались до места проведения соревнований, они не были уверены, что Турия выживет. На вертолете ее доставили в больницу, где она впала в кому, а врачи начали главную схватку — за жизнь девушки.

864 — именно столько дней Пиит провела в больнице. Девушка перенесла порядка 200 операций. Ей пришлось ампутировать все пять пальцев на одной руке и два на другой. Но она осталась жива. Первое, что австралийка сказала, когда очнулась, было: «Зачем врачи сохранили мне жизнь?»

Обезображенное лицо и тело не давали ей покоя. Несколько лет она носила на лице маску, поскольку хотела избежать повышенного внимания окружающих. Турия считала себя самым страшным человеком на планете и очень этого стеснялась. Лишь один человек по-прежнему считал ее самой красивой девушкой в мире. Ее парень Майкл Хоскин.

Если она выживет, я женюсь на ней

Майкл и Турия познакомились за два года до трагедии на ультрамарафоне. Это была очень сильная любовь. И когда случился пожар, а Пиит была на грани смерти, Хоскин был одним из первых, кто примчался в больницу. Он провел не одну ночь у кровати любимой. Но еще во время того, как она была в реанимации, он купил бриллиантовое кольцо и сказал отцу Турии, что женится на его дочери, если она выживет. А на вопрос журналистов, почему он так решил сделать, ответил: «Моя невеста — все та же красивая и энергичная девушка, в которую я влюбился. Изменилась только ее кожа, но не она сама».

Турия Пиит и Майкл Хоскин. Фото Getty Images

Любовь Майкла — это то, что спасло Турию. Он уволился с работы из полицейского участка и буквально жил в больнице. Помогал любимой во всем: одевал, кормил, учил заново ходить и любить свое отражение в зеркале. Со временем и сама Турия научилась смотреть на себя влюбленными глазами Майкла.

Восстановленный по кусочкам нос, пересаженная кожа, да и в целом хрупкое состоянии Турии говорили сами за себя: никакого спорта, никакого моделинга — спокойная жизнь. Но Пиит сама о себе всегда рассуждала так:

«Иногда меня называют властной и упрямой, но я предпочитаю взять с книжной полки толковый словарь и подобрать другие слова, такие как «уверенная», «твердая» и «никогда не сдающаяся», — пишет о себе Турия на своем сайте.

Поэтому когда врачи озвучили ей свое мнение относительно ее дальнейшей жизни, Пиит ответила им: «Да? Я докажу вам. Вот увидите — приму участие в Iron Man».

Нет ничего сильнее любви

Любовь Майкла по кусочкам создала новую Турию Пиит. Девушка смогла полюбить себя, вновь поверить в свои цели и мечты. Через два года после пожара Хоскин сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое она ответила «да».

Майкл вместе с Турией много тренировался: бегал, плавал, накатывал километры на велосипеде, потому что Пиит четко решила принять участие в триатлонных стартах Iron Man. И оказалось, что она из тех девушек, чьи мечты сбываются. В 2016 году на Iron Man в Австралии вышла женщина-феникс Турия Пиит. 13 часов 24 минуты и 42 секунды ей потребовалось, чтобы проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42,2 км. И это при том, что у нее нарушена терморегуляция, а управлять велосипедом без семи пальцев на руках крайне сложно.

Турия Пиит. Фото Getty Images

Она стала для многих символом того, что нет ничего невозможного. После этого она продолжила активно заниматься спортом и собирать деньги на благотворительность. В качестве посла ReSurge International от Австралии и Новой Зеландии прошла Великую Китайскую стену в 2014 году, Тропу инков в 2015 году и трассу Кокода в 2016 году.

Турия часто выступает с мотивационными речами и даже была хедлайнером на выступлении Тони Робинсона. Австралийка написала несколько книг, где подробно рассказала о своей истории и как она смогла снова полюбить жизнь. Помимо этого, она была на обложке Австралийского женского еженедельника.

Но главное событие в ее жизни произошло в 2017 году, когда 7 декабря Турия родила абсолютно здорового мальчика, которого назвали Хакавая. А через три года в семье появился еще один сын — Рахити. Абсолютная любовь спасла жизнь Турии и в очередной раз доказала, что настоящая красота скрыта внутри. И это касается не только Пиит, но и ее мужа Майкла.