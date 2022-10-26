Монахиня зажигает в триатлоне в 90 лет. Она ставит рекорды ради Бога

История «железной монахини» Мадонны Бьюдер.

Сейчас настоящий бум популярности любительского спорта. Марафонные забеги стали частью городской культуры — редкий мировой мегаполис их не проводит. А любой уважающий себя бизнесмен обязан выложить в социальные сети фотографию хотя бы с тренировочной пробежки. В марафонах принимают участие все — от детей до глубоких стариков, и еще платят за участие деньги. Но помимо классического забега есть еще и соревнования посложнее — триатлон. Здесь помимо беговой дистанции есть еще больший велоэтап, а также заплыв в открытой воде. Тех, кто прошел классическую триатлонную дисциплину, в разы меньше, даже профессиональные спортсмены не всегда с этим справляются! Тех, кто решается покорить это достижение, называют «железным человеком». И самой возрастной в таком статусе является католическая монахиня Мадонна Бьюдер.

Женщина прошла триатлонную дистанцию 226 километров в 82 года

Многие из нас, услышав от друзей историю о том, как те покорили очередной полумарафон или что-то в этом роде, задумываются, что пора бы и самому заняться спортом. Но человек — существо ленивое, поэтому искать оправдания для того, чтобы ничего не делать, — естественное для него состояние. «Я никогда не занимался спортом до этого», «я уже слишком стар», «мне никогда не выйти на уровень настоящих атлетов»... Нам кажется, что мы априори ничего не сможем, хотя и не пытались. Но после того, как вы прочитаете историю монахини Мадонны Бьюдер, вряд ли сможете с чистой совестью откосить от очередной тренировки. Ведь она начала заниматься спортом только в 48 лет, а впервые преодолела «железку» в 82 года.

Iron Man — это классическая, эталонная триатлонная дистанция. Она начнется с заплыва на 3,9 километра. Потом сразу же из воды вы садитесь на велосипед и проезжаете 180 километров. И напоследок — классический марафонский забег на 42,2 километра. Все три отрезка преодолеваются без перерыва, и участникам дается 17 часов для завершения всей дистанции. Не успел в тайминг, забег не засчитают. Существуют также отдельные временные лимиты на прохождение плавательного этапа (обычно 2 часа 20 минут) и велоэтапа (8 часов 10 минут). Если пропустить эти отсечки, тебя также ждет дисквалификация. И теперь еще раз — с этим испытанием справилась 82-летняя женщина, которая никогда не занималась профессиональным спортом.

Мадонна Бьюдер. Фото Getty Images

Интерес к спорту у Бьюдер вышел из интереса к Богу

С культурой массовых забегов Бьюдер познакомилась случайно. Вообще в жизни изначально ее мало что интересовало, кроме познания Бога. Девушка училась в религиозной школе, затем во время обучения в духовной семинарии вступила в сестринство «Каппа Альфа Тета». В 23 года ушла в монастырь «Сестер Пресвятой Девы Марии Милосердия Доброго Пастыря». Затем вышла из католической обители, чтобы основать собственную неканоническую религиозную общину «Сестры для христианского сообщества». Это современный монашеский орден для девушек, один из тех, которые были созданы в ответ на решения Второго Ватиканского собора. Это событие можно сравнить с расколом. Если папа римский старался интегрировать институты католичества в современные реалии, то католики-традиционалисты велели следовать догматам до последнего.

Среди таких ортодоксов была и Бьюдер, которую нельзя назвать приверженцем Римской церкви, но и к протестантам ее орден не относится. Хотя ее понимание общения с Богом и претерпело со временем серьезные изменения. В 48 лет она встречает отца Джона, который рассказал ей о своей концепции связи спорта и религии. Отец Джон считал, что спортивные упражнения — это тонкая настройка ума, тела и духа. Занятия физкультурой, по его учению, приносят человеку расслабление и спокойствие. Отец стал приглашать монахиню на пробежки со своей паствой, и Мадонна, ранее никогда не увлекавшаяся активной физической деятельностью, стала показывать высокие результаты. Вскоре ей наскучил просто бег. Она освоила велосипед, начала плавать, заниматься альпинизмом и гимнастикой. А потом узнала про триатлон. В первый раз она участвовала в соревнованиях по триатлону в 52 года, а с 55 лет — регулярно записывается на соревнования Iron Man.

Мадонна Бьюдер. Фото Getty Images

Полную дистанцию Бьюдер преодолела с третьей попытки

Турниры Iron Man проводит одноименная американская компания. Помимо классической дистанции у них есть и другие подвиды забегов. «Половинка», женский забег, детский, любительский. Мадонна постепенно увеличивала нагрузки и всего прошла более 50 стартов. Но ее мечтой была полная «железная» дистанция. И она уверенно шла к этой цели. Первый раз она прошла полные 226 километров в 2008 году. Правда, ее результат не засчитали, Бьюдер опоздала на несколько секунд до закрытия финишного створа. На тот момент ей было уже 79 лет, и она в любом случае была старейшей в истории спортсменкой, преодолевшей полную триатлонную гонку. Но так как формально ее результат был аннулирован, для Мадонны выбежать из отведенных 17 часов стало принципиальным делом. Следующая попытка была через два года, и снова неудача — подвел гидрокостюм.

Третья попытка через год — и снова Бьюдер не уложилась во времени. Ее сняли после велоэтапа за опоздание в две минуты. Большинство бы на этом и остановилось, но только не Мадонна. В 2012-м она вновь заявилась на Iron Man в Канаде, и ради нее организаторам пришлось открыть отдельную категорию — старше 80 лет. Кроме Бьюдер, других участников не было, и для победы нужно было только прийти к финишу в срок. На этот раз все получилось — Мадонна завершила гонку за 16 часов и 32 минуты, став самым возрастным человеком в истории, кому покорилась такая дистанция. Предыдущее достижение — за 81-летним Лью Холландером. Помимо возраста Бьюдер обошла Холландера и в скорости прохождения трассы больше чем на 10 минут. После этого она стала мировой знаменитостью. К примеру, один из производителей экипировки сделал ее лицом рекламной компании перед Олимпиадой в Рио.

Но для Мадонны известность имеет только одно практическое значение — она хочет привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. И на своем примере показать, что человек может все. «Если вы еще не слишком молоды, чтобы начать ходить или бегать, то вы еще не слишком стары, чтобы останавливаться. У вас нет никаких оправданий!» — говорит она тем, кто так и не может решиться выйти на свою первую пробежку. Сейчас Бьюдер 92 года. И в перерывах между молитвами она продолжает тренироваться и говорит, что чувствует себя замечательно. Подумайте о ее словах!