Победитель Универсиады Степанов посетовал на отсутствие премиальных за победы: «Никто не просит машину, но внимание можно было оказать»

Многократный чемпион России по плаванию на дистанциях 800 и 1500 метров, двукратный золотой призер Универсиады-2025 Александр Степанов в разговоре с «СЭ» рассказал об отсутствии финансового поощрения за победы на турнире. Сборная России на Универсиаде завоевала в общей сложности шесть золотых медалей.

— Как тебе Универсиада?

— Вот это прекрасный турнир. Проплыть, выиграть и пойти отдыхать. Но сам Берлин — город странный. На автобусных остановках тусят бомжи, занимают всю скамейку. Я не мог подумать, что может быть столько граффити. Под каждым мостом палатки, везде мусор. 60% людей не на машинах катаются, а на велосипедах. Необычно.

Прикольная атмосфера международного соревнования. Я не был готов абсолютно к этому старту. Если тренер говорит перед стартом: «Санек, все понимаю, но надо проплыть», значит, я реально в жопе. И в итоге полторашку плыву по лучшему времени, 800 метров по прошлому рекорду. Как получилось? Во многом благодаря соперникам — я очень не хотел проигрывать иностранцам. На России — сегодня твой знакомый сильнее, ладно, проиграл и проиграл своим. А там надо напрячься, и эта простая мысль делает разницу.

— У тебя же был вариант с чемпионатом мира на открытой воде.

— Но я рад, что не поехал. Правда, тогда бы заработал денег. Проплыви я как Денис Адеев — получил бы 8 тысяч долларов призовых. За Универсиаду я не получил вообще ничего.

— За два золота?

— Да. Абсолютный ноль. Понятно, что никто не просит машину, но какое-то внимание можно было оказать. Сессию тоже сдавал по полной программе, ездил в Казань, без поблажек. Ну ничего, зато уму-разуму поучился, больше знаний в голове останется. Так и живем.