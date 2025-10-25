Победитель Универсиады Степанов посетовал на отсутствие премиальных за победы: «Никто не просит машину, но внимание можно было оказать»

25 октября, 16:00
Многократный чемпион России по плаванию на дистанциях 800 и 1500 метров, двукратный золотой призер Универсиады-2025 Александр Степанов в разговоре с «СЭ» рассказал об отсутствии финансового поощрения за победы на турнире. Сборная России на Универсиаде завоевала в общей сложности шесть золотых медалей.
— Как тебе Универсиада?
— Вот это прекрасный турнир. Проплыть, выиграть и пойти отдыхать. Но сам Берлин — город странный. На автобусных остановках тусят бомжи, занимают всю скамейку. Я не мог подумать, что может быть столько граффити. Под каждым мостом палатки, везде мусор. 60% людей не на машинах катаются, а на велосипедах. Необычно.
Прикольная атмосфера международного соревнования. Я не был готов абсолютно к этому старту. Если тренер говорит перед стартом: «Санек, все понимаю, но надо проплыть», значит, я реально в жопе. И в итоге полторашку плыву по лучшему времени, 800 метров по прошлому рекорду. Как получилось? Во многом благодаря соперникам — я очень не хотел проигрывать иностранцам. На России — сегодня твой знакомый сильнее, ладно, проиграл и проиграл своим. А там надо напрячься, и эта простая мысль делает разницу.
— У тебя же был вариант с чемпионатом мира на открытой воде.
— Но я рад, что не поехал. Правда, тогда бы заработал денег. Проплыви я как Денис Адеев — получил бы 8 тысяч долларов призовых. За Универсиаду я не получил вообще ничего.
— За два золота?
— Да. Абсолютный ноль. Понятно, что никто не просит машину, но какое-то внимание можно было оказать. Сессию тоже сдавал по полной программе, ездил в Казань, без поблажек. Ну ничего, зато уму-разуму поучился, больше знаний в голове останется. Так и живем.
Бен Ричардс
Сборная России официально выступала на Универсиаде под своим флагом? Если нет, то государство не должно платить нейтралам призовые, иначе они уже никакие не нейтралы, а мошенники - проникли на соревнования обманом под видом "нейтралов".
25.10.2025
Slim Tallers
Контракт подписывай,и будет тебе машина,белая Лада. Жена получит,если что.
25.10.2025
Jean4
Где бабло!? =)
25.10.2025
36
Барабан,саблю и щенка бульдога
25.10.2025