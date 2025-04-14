Дегтярев: «Есть договоренность, что российские спортсмены примут участие в летней Универсиаде»

Российские спортсмены смогут принять участие в летней Универсиаде 2025 года в Германии.

«Российский спортивный студенческий союз недавно получил нового лидера — это Сергей Крюков. Парень молодой, энергичный, в общем, двигается, — цитирует ТАСС министра спорта РФ Михаила Дегтярева. — Сегодня он улетел в Лозанну — в штаб Международной федерации университетского спорта (FISU), и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность».

Российские атлеты не принимали участия в зимней Универсиаде-2025 в Италии.

Последний раз сборная России участвовала в летней Универсиаде в Неаполе-2019. В 2025-м соревнования пройдут с 16 по 27 июля.