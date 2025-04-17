Оргкомитет Универсиады-2025 допустил российских спортсменов до участия в нейтральном статусе

Оргкомитет летней Универсиады-2025 в Германии заявил о готовности допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«FISU (Международная федерация университетского спорта) продолжит следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных федераций. Отдельные нейтральные студенты-спортсмены смогут участвовать в соревнованиях по тем видам спорта, где это возможно и разрешено. Российский студенческий спортивный союз, а также Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов (Белоруссия) остаются членами FISU «, — цитирует заявление оргкомитета ТАСС.

Последний раз российские спортсмены участвовали в летней Универсиаде в 2019 году в Неаполе. В медальной зачете сборная России заняла второе место после команды Японии.

Универсиада в Германии пройдет с 16 по 27 июня.