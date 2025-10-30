Российский студенческий спортивный союз наградит призеров Универсиады-2025

Глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков рассказал о намерении организации поощрить всех отечественных призеров летней Универсиады 2025 года в Германии.

«Мы ждали всех спортсменов на «Буре», они должны были здесь получить поощрения за успешные выступления на Универсиаде в Германии. Но из-за их плотного тренировочного графика это не получилось. Мы хотим всех их собрать позже, поблагодарить и поощрить», — цитирует Крюкова ТАСС.

В июле в Германии состоялась Всемирная летняя универсиада, на которой российские спортсмены завоевали 16 медалей — по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые.