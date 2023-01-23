Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зимняя Универсиада-2021
Новости
Календарь
Медальный зачет
Главная
Универсиада

Сегодня, 06:59

Сборная Японии выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Лейк-Плэсиде

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Японии выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США).

Соревнования проходили с 12 по 22 января, спортсмены разыграли 83 комплекта наград в 12 видах спорта.

Японская сборная завоевала 21 золотую, 17 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второй в медальном зачете стала Корея с 12 золотыми, 8 серебряными и 9 бронзовыми наградами, на третьей строчке — Канада (6-1-6).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 47 стран. Российские и белорусские атлеты были отстранены от участия в зимней Универсиаде в Лейк-Плэсиде, также Международная федерация университетского спорта (FISU) перенесла летнюю Универсиаду-2023 из Екатеринбурга в китайский Чэнду.

0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

FISA приняла решение продлить отстранение российским спортсменам до 2022 года