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Универсиада

Сегодня, 17:00

Этим летом в России готовились к масштабному празднику — универсиаде в Екатеринбурге. А что вместо?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фестиваль университетского спорта.
Фото Дирекция фестиваля
Дворец водных видов спорта.
Фото Дирекция фестиваля
Руководитель дирекции международного фестиваля Александр Чернов.
Александр Чернов.
Фото Дирекция фестиваля
Дворец дзюдо.
Фото Дирекция фестиваля
Номера участников фестиваля.
Фото Дирекция фестиваля
Столовая для участников фестиваля.
Фото Дирекция фестиваля
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Организаторы нашли альтернативу.

После 24 февраля 2022 года в России один за одним стали отменяться и переноситься международные соревнования. К двум из них было повышенное внимание, так как требовались существенные финансовые средства на подготовку и организацию: чемпионат мира по волейболу-2022 среди мужских команд и летняя универсиада-2023.

Волейбольный турнир перенесли в Польшу и Словению. Всероссийская федерация волейбола сразу потребовала от FIVB компенсацию, оценив убытки в 80 миллионов долларов. Сейчас идут судебные разбирательства в САS. Да, процесс затянулся, но в ВФВ уверены, что имеют хорошие перспективы выиграть это дело.

Что касается универсиады, которую планировали провести в августе этого года в Екатеринбурге, то ее официально не отменили, а перенесли на неопределенный срок. Этим летом соревнования пройдут в китайском Ченду, но это не значит, что в будущем они не заглянут в столицу Урала.

Однако неопределенность существует. Организаторы универсиады, в отличие от волейбольных коллег, не пошли в суды. Вместо этого было решено провести альтернативный турнир — Международный фестиваль университетского спорта.

Дворец дзюдо.
Фото Дирекция фестиваля

Чем отличается студенческий фестиваль от универсиады?

Фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа, то есть прямо в стык к планируемой универсиаде, которая состоится с 8 по 19 августа.

Конечно, среди участников соревнований в Екатеринбурге не будет представителей многих стран, однако география у праздника все равно получается обширной. Ожидается, что бороться за медали будут около 3,5 тысяч студентов, среди которых примерно, 1,5 тысячи — иностранцы. Это спортсмены из государств-участников БРИКС, ШОС и СНГ. Будут студенты из Бразилии, Китая, Турции, ЮАР и других стран.

Программа у фестиваля немного отличается: соревнования пройдут в 14 видах спорта, а не в 18, как на универсиаде. Медали разыграют в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, волейболе, дзюдо, мини-футболе, настольном и большом теннисе, плавании, прыжках в воду, самбо, спортивной борьбе, тхэквондо и художественной гимнастике.

Таким образом, не пройдут запланированные для универсиады турниры по стрельбе из лука, спортивной гимнастике, легкой атлетике, регби-7 и водному поло. Но в программу добавился мини-футбол.

Всего будет разыграно 193 комплекта наград вместо 247, планируемых на универсиаде.

Номера участников фестиваля.
Фото Дирекция фестиваля

Как покрывают убытки?

К универсиаде город и область действительно готовились основательно. В Екатеринбурге даже появилась улица Универсиады, но в дирекции фестиваля говорят, что раздумывают о ее переименовании.

К студенческому празднику были построены современные, но дорогостоящие объекты. Организаторы уверяют, что жизнь в этих объектах не угаснет после фестиваля и они действительно нужны городу. Так деревня фестиваля, в которой будут проживать участники, будет передана Уральскому федеральному университету.

«Олимпиады, универсиады, фестивали являются катализатором, но не конечной целью больших инвестиций в развитие инфраструктуры. Кампус возник бы и без фестиваля. Но благодаря фестивалю он просто появился быстрее», — объяснил руководитель дирекции международного фестиваля Александр Чернов.

Руководитель дирекции международного фестиваля Александр Чернов.
Александр Чернов.
Фото Дирекция фестиваля

Рядом с деревней находится один из самых мощных и красивых спортивных объектов, который примет соревнования, — Дворец водных видов спорта. Он может легко принять чемпионат Европы и мира по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду. В ближайшие дни прыгуны как раз заглянут в Екатеринбург на чемпионат России.

Но и без крупных соревнований такой масштабный объект не будет простаивать. Удивительно, но в городе-миллионере существовала серьезная нехватка плавательных бассейнов. Некоторым спортсменам даже приходилось ездить на тренировки в Нижний Тагил, который находится в 140 километрах от Екатеринбурга. Но с появлением дворца эта проблема решена — здесь свободно могут заниматься спортом местные жители.

По качеству, как говорят организаторы, фестиваль точно не должен уступить универсиаде.

— Парадоксальным образом получилась большая экономия без ущерба качеству. И без серьезного сокращения программы, — заявляет Чернов. — Дело в том, что по требованию Международной федерации студенческого спорта нам вменялись требования, на которые нам не хотелось тратить денег, но мы были обязаны, потому что был действующий контракт. Сейчас таких обременений у нас нет. Атлеты и зрители, которые будут участвовать в нашем фестивале, снижение уровня финансирования не почувствуют.

— Какие требования были у FISU?

— Проживание семьи FISU, ВИП-гостей, их трансфер. Должен был быть представлен огромный флот персональных автомобилей, сим-карты для них. Там есть огромный райдер.

Дворец водных видов спорта.
Фото Дирекция фестиваля

Опция пойти в суд существует

Несмотря на то что построенные объекты будут еще долго служить городу, а убытки от несостоявшейся универсиады минимизированы, все-таки они есть. «СЭ» спросил у Александра Чернова, который был руководителем дирекции универсиады, а сейчас является главой дирекции фестиваля, почему же они по примеру волейбольных коллег не подали иски в суд.

— Как восприняли историю с переносом?

— У меня было две возможности. Первая — переживать. Я ей воспользовался. Конечно, много сделано, чтобы универсиада состоялась. Вторая опция — погрузиться в работу. Что я тоже сделал с ребятами. Потому что от переноса универсиады ответственность за успешное проведение фестиваля ни разу не уменьшилась. Город и область сделали столько, чтобы он был качественным и успешным, что будет нечестно, если я подведу. Вроде бы можно делать не так круто. Однако мы абсолютно не восприняли историю со снижением требований. Не согласились с этим. Мы эти требования будем соблюдать, потому что это демонстрация нашего профессионализма и нашей ответственности. Город ни одно свое обязательство не сорвал. Все было сделано. Область вложилась в это крутейшим образом.

Столовая для участников фестиваля.
Фото Дирекция фестиваля

— Не боялись, что альтернативы не будет?

— Был период неопределенности. Попереживали, а потом дальше стали работать.

— После переноса чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в России, ВФВ пошла в суды, и сейчас идут разбирательства по поводу возмещения убытков. Универсиаду в Екатеринбурге не отменили, а перенесли, но убытки все равно есть. Почему вы не пошли волейбольным путем?

— Эта опция существует. У нее нет срока давности. Эта тема не закрыта. Не готов комментировать сроки, масштабы и иные связанные с этим вопросы, но не исключаю ничего.

— Насколько верите, что универсиада все-таки состоится в Екатеринбурге?

— Очень хочу. Я живу с мыслью, что Екатеринбург примет универсиаду.

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