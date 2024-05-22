MeTTpuM может стать новым тренером команды 9Pandas

Киберспортивная организация 9Pandas находится в поисках тренера для состава по Dota 2.

Как сообщает CyberMeta, потенциальным новым тренером ростера «панд» может стать Даниил MeTTpuM Гилев, который на данный момент числится в составе Entity.

Ранее сообщалось, что в подготовке 9Pandas участвовал экс-тренер Team Liquid и Nigma Galaxy Роман rmN- Палей. Однако, по всей видимости, в команде решили рассмотреть другой вариант.

В марте состав 9Pandas покинул Владислав Antares Кертман. В обратном направлении перешел Олег sayuw Каленбет.