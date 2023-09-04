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Женщины

Сегодня, 00:03

Женская сборная Турции впервые в истории стала чемпионом Европы по волейболу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женская сборная Турции по волейболу обыграла Сербию в финале чемпионата Европы-2023.

Матч в Брюсселе завершилась со счетом 3:2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13) в пользу турецкой команды.

Бронзовым призером чемпионата Европы стала сборная Нидерландов, которая в матче за третье место обыграла команду Италии со счетом 3:0 (25:23, 28:26, 25:20).

Женская сборная Турции впервые в истории стала победителем чемпионата Европы. До этого команда на Евро два раза выигрывала серебро и три раза — бронзу.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Финал и матч за 3-е место

Сербия — Турция — 2:3 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15)

Нидерланды — Италия — 3:0 (25:23, 28:26, 25:20)

3 сентября. Брюссель. «Palais 12».

Волейбол
Сборная Сербии по волейболу
Сборная Турции по волейболу
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