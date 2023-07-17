Женская сборная Турции впервые выиграла Лигу наций

Волейболистки сборной Турции впервые стали победительницами Лиги наций.

В финальном матче турецкие волейболистки обыграли команду Китая со счетом 3-1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16). Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас, США).

Бронзовые медали турнира завоевала сборная Польши, которая в матче за третье место одержала победу над командой США со счетом 3-2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:5, 17:15).

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований.