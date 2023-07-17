Турчанки впервые в истории выиграли Лигу наций. В этом есть заслуга и волейболисток из России

Новой проверкой для сборной Турции станет чемпионат Европы.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Финал

Китай — Турция — 1-3 (22:25, 25:22, 19:25, 16:25)

Матч за 3-е место

Польша — США — 3-2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:25, 17:15)

Женская сборная Турции сенсационно выиграла Лигу наций, победив в финале Китай. В этой ближневосточной стране всегда любили волейбол, а команда была близка к элите, но ей постоянно чего-то не хватало. Что изменилось сейчас и на что еще способны подопечные Даниэле Сантарелли? Может, теперь их можно назвать главными претендентками на золото Олимпиады в Париже?

Вклад Федоровцевой и других легионеров

Женская сборная Турции по волейболу одна из тех команд, от которых постоянно ждешь чуда. Но раз за разом ближневосточная сборная не оправдывала выданных ей авансов и, несмотря на локальные успехи, до серьезных медальных игр дойти не может. Чего и говорить, если Турция всего лишь дважды в своей истории квалифицировалась на Олимпиаду. И особо не запомнилась — в 2012-м в Лондоне не вышла из группы, два года назад в Токио неожиданно вышла в четвертьфинал, однако там уступила команде Южной Кореи — далеко не самому грозному сопернику на такой стадии соревнований. При этом национальный чемпионат Турции — один из сильнейших в мире, турецкие команды регулярно побеждают в Лиге чемпионов, а играть в этой стране хотят многие волейболистки, в том числе и из России.

Арина Федоровцева. Фото Global Look Press

Кстати, наверняка свою роль в прогрессе турецкой сборной как раз сыграли и сильные легионеры, в том числе и из нашей страны. Например, Арина Федоровцева стала не просто одним из лидеров «Фенербахче», но и лицом турецкой лиги. Она возглавляет многие статистические рейтинги и оказывает колоссальное влияние на игру — на нее равняются как подруги по команде, так и соперницы, в результате чего растет общий уровень чемпионата. Разговоры о пользе и вреде легионеров, пожалуй, бесконечны — свои аргументы найдут как сторонники, так и противники приглашения игроков из-за границы. Однако полностью отрицать положительный эффект от участия иностранцев как минимум глупо. Помимо Федоровцевой из россиянок в Турции играют Анна Лазарева, Ольга Бирюкова, Наталья Думчева, Татьяна Кошелева, Елена Савкина и Мария Ивонькина, так что в текущих турецких успехах, вероятно, есть и косвенный российский след.

Да и глобально у сборной Турции виден прогресс. Команда, которая в 2003 году сенсационно вышла в финал домашнего чемпионата Европы на континентальных первенствах, последние 10 лет регулярно доходит до топ-4. Постепенно турчанки научились играть и со сборными из Америки и Азии. Пусть у них не было медалей на чемпионате мира, но серебро и бронза Лиги наций — также достойный результат. А в этом году Турция наконец-то взяла свой первый в истории значимый международный трофей. Это и первое золото для турецкой сборной вообще, если не считать победы в Евролиге и Европеиаде, но при всем уважении к этим соревнованиям, Лига наций стоит на порядок выше. О своих претензиях на победу турчанки заявили еще на предварительной стадии, заняв третье место в общем рейтинге. И прекрасно провели плей-офф

Мелисса Варгас и Зехра Гюнеш. Фото Global Look Press

Продолжится ли феерия на чемпионате Европы?

Финальный раунд Лиги наций прошел в этот раз в США. Американки считались фаворитами турнира. Об этом говорил и статус хозяек соревнований, и текущее состояние команды. Тем не менее проблемы у команды США возникли уже в первом матче. Американки обыграли Японию, но только в четырех сетах, в то время как Турция убрала Италию в трех. В параллельных матчах Польша ожидаемо победила Германию, а Китай выиграл у Бразилии — два гранда встретились между собой уже в четвертьфинале из-за неудачно проведенного предварительного турнира. Тем не менее к плей-офф китаянки собрались и после того, как оставили не у дел бразильянок, спокойно обыграли Польшу — действующего лидера мирового рейтинга. Чуть позже Турция и США разыгрывали между собой вторую путевку в финал Лиги.

Старт первого сета был за хозяйками, однако турчанки здорово провели концовку партии и оставили ее за собой. Это немного смутило волейболисток сборной США, и они провалили начало второго сета — догнать после резкого спурта Турцию уже не представлялось возможным. Сохранить надежду американкам помогла удачная подача в концовке третьего сета, однако затягивать до тай-брейка разыгравшиеся турчанки не собирались и вырвали победу в четвертом сете. Поставить на место выскочек должен был Китай. Однако прежних лидеров женского волейбола лихорадит еще со времен Токио-2020. Окончательно в себя китаянки так и не пришли, поэтому что-то существенное противопоставить набравшей ход Турции не смогли.

Очевидно, что почувствовавшие свою силу турчанки готовы к дальнейшим подвигам. Однако современный волейбол настолько непредсказуем, что за год до старта ОИ говорить о перспективах тех или иных команд бессмысленно. Как минимум надо посмотреть на игру Турции на чемпионате Европы. Уже через месяц матчи очередного континентального первенства примут Бельгия, Италия, Эстония и Германия. Турция теперь, безусловно, считается одним из фаворитов.