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Волейбол

24 августа 2013, 23:48

Андрей Воронков: "Сборной России было важно получить игровой тонус"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной России Андрей Воронков после товарищеского матча с краснодарским "Динамо" (5:0) отметил, что его подопечные уверенно доминировали в каждом сете.

– Если смотреть на итоговый счет встречи, то, можно подумать, что борьбы как таковой и не было, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Воронкова. – Мы достаточно уверенно доминировали в каждом сете. Тем не менее, наша команда получила игровой тонус, что очень важно для нас.

Большое спасибо краснодарцам за то, что они пошли нам на встречу и откликнулись на предложение провести товарищеский матч. "Динамо" сейчас находится на стадии становления, и это, конечно, было заметно. Игроки в Краснодаре собраны сильные, и все у них еще впереди!

Источник: dinamokrasnodar.ru
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