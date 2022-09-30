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Волейбол

Сегодня, 16:46

Агент получившего повестку волейболиста «Газпрома-Югры» сообщил, что не может дозвониться до игрока

Агент волейболиста «Газпром-Югра» Никиты Алексеева Дмитрий Резванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с повесткой игрока.

— Вызван ли Никита в военкомат для уточнения данных или призыва?

— Честно говоря, не могу вам сказать: не разговаривал с ним последние четыре дня. Не могу до него дозвониться. Ну и он, наверно, сам не в восторге комментировать что-то для журналистов. Никакой информации пока у меня нет.

В воскресенье генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил «СЭ», что Алексеев приглашен в военкомат по месту жительства.

Никита Алексеев. Российский волейболист останавливал карьеру ради спецназа ВДВ. Теперь он может вернуться в армию
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