Агент получившего повестку волейболиста «Газпрома-Югры» сообщил, что не может дозвониться до игрока

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Агент волейболиста «Газпром-Югра» Никиты Алексеева Дмитрий Резванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с повесткой игрока.
— Вызван ли Никита в военкомат для уточнения данных или призыва?
— Честно говоря, не могу вам сказать: не разговаривал с ним последние четыре дня. Не могу до него дозвониться. Ну и он, наверно, сам не в восторге комментировать что-то для журналистов. Никакой информации пока у меня нет.
В воскресенье генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил «СЭ», что Алексеев приглашен в военкомат по месту жительства.