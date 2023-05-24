Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 11:46

Американский волейболист Андерсон продолжит выступать за петербургский «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент американского волейболиста Мэтью Андерсона Дмитрий Резванов сообщил, что в следующем сезоне спортсмен продолжит выступление за петербургский волейбольный клуб «Зенит».

«Андерсон продолжит выступать за «Зенит». У него есть контракт на следующий сезон», — приводит слова Резванова ТАСС.

Андерсон подписал контракт с «Зенитом» осенью прошлого года. В России он также выступал за казанский «Зенит». Американцу 36 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр и бронзовым призером чемпионата мира (2016).

Источник: https://tass.ru/sport/17828347
Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
0
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Волейбол vs футбол
Чудеса произношения от диктора
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Обмочаева и Кошелева - в символической сборной Кубка мира
Яна Щербань: "Главное победить завтра"
Билет на волейбол - за 11 000 рублей
Зоран Терзич: "Любим играть против России"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Максимов считает, что победная серия «Чеховских медведей» достойна Книги рекордов Гиннесса