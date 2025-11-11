Видео
Волейбол

11 ноября, 22:25

Baza: мошенники обманули волейболиста Дивиша на 28 миллионов рублей

Алина Савинова

Волейболист сборной России Лукаш Дивиш стал жертвой мошенников, сообщает Sport Baza.

Как отмечает источник, 39-летнего спортсмена обманули на 28 миллионов рублей, предложив инвестировать в мониторы для такси. С волейболистом связалась знакомая его бывшей девушки, муж которой якобы занимался таким бизнесом. Она убедила Дивиша, что вложения в рекламные мониторы окупятся в несколько раз. Спортсмен общался с девушкой на протяжении почти года и вложил в дело 27,85 миллиона рублей. После этого общение резко прекратилось.

Дивишу обещали выплатить дивиденды в ближайшее время, однако за этим ничего не последовало. Волейболист обратился в полицию, но на него было подано встречное заявление. Мошенники утверждают, что спортсмен якобы сам должен им денег.

Дивиш с 2022 года играет за турецкую «Алтекму». В России он выступал за «Зенит», «Динамо-ЛО» и новосибирский «Локомотив».

Источник: https://t.me/baza_sport/2146
  • Denissimo

    хорошо, когда мозг на позвоночник (особенно длинный) не давит

    11.11.2025

    Волейбол
