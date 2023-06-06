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Волейбол

Сегодня, 16:41

Блокирующая «Динамо» Фетисова рассказала, за счет чего команде удалось победить в чемпионате России

Алина Савинова
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Блокирующая «Динамо» Ирина Фетисова объяснила, за счет чего бело-голубым удалось победить в чемпионате России сезона-2022/23.

«Вы знаете, когда начался чемпионат, все паблики, группы и волейбольное сообщество обсуждали, что «Динамо» — самый возрастной клуб и там собрались одни бабушки. Итог каков? Мы выиграли все титулы. Поэтому возраст — всего лишь цифры. И то, что меня позвали... Господи, мне лишь 28! Да, там есть молодые девчонки. И? В этом сезоне, насколько я знаю, по статистическим данным мы самая защитная команда, то есть во взаимодействии компонентов блок-защита мы были лучшими. В принципе, за счет этого у нас было очень много доигровок, которые мы реализовывали и за счет этого выигрывали», — цитирует Фетисову «Чемпионат».

В финале турнира волейболистки «Динамо» обыграли калининградский «Локомотив» со счетом 3-1 в серии. Московская команда в восьмой раз в истории стала победителем женского чемпионата России по волейболу.

Источник: https://www.championat.com/volleyball/news-5128635-blokiruyuschaya-dinamo-fetisova-rasskazala-za-schyot-chego-udalos-pobedit-v-chr.html
ВК Динамо (Москва)
Ирина Фетисова
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