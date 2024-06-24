Брянский считает, что сборная России по волейболу была бы фаворитом Олимпиады

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский поделился с «СЭ» мнением по поводу фаворитов на Олимпиаде в Париже.

— Начало сбора национальной команды России совпадает с решающими матчами на олимпийском турнире. Будут ли какие-то общие просмотры с ребятами?

— Если потребуется, то мы это организуем и учтем в графике.

— Кого видите здесь фаворитом?

— Они не меняются. Если бы была Россия, то видел бы нас. Остальные — Польша, Италия, США. В Европе и мире много сильных сборных. Может по-разному все пройти. Многое будет зависеть от того, как распределятся места в группах, как будут сыграны четвертьфиналы, сохранится ли здоровье игроков на этот период. Нюансов предостаточно. Все-таки это игры на выживание, — сказал Брянский «СЭ».

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