Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Допинг

Сегодня, 11:41

Бутько не намерен завершать карьеру из-за дисквалификации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько не собирается завершать карьеру из-за дисквалификации за допинг.

«В моем случае нужна именно физическая форма. Казанский «Зенит» — профессиональный клуб, который не дает контракт только за имя. У меня был договор с главным тренером Алексеем Вербовым. У них подрастает толковый парень, но для плей-офф они хотели бы взять меня. Все будет зависеть от моей физической формы. А так да, сыграть в текущем сезоне чемпионата России возможно», — приводит слова Бутько ТАСС.

Бутько дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится в апреле 2023 года.

36-летний Бутько — олимпийский чемпион Игр в Лондоне, чемпион Европы (2017), победитель Мировой лиги (2011) и Кубка мира (2011) в составе сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/16449871
Волейбол
Александр Бутько
0
Читайте также
Исламская революция, свержение шаха, захват заложников. Как Иран и США стали непримиримыми врагами
Исламская революция, свержение шаха, захват заложников. Как Иран и США стали непримиримыми врагами
Барбашов: на правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына из-за денег
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Актриса Наталия Стешенко — биография, карьера, фильмы
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Во Всероссийской федерации волейбола прокомментировали дисквалификацию Бутько