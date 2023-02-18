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Допинг

Сегодня, 15:01

Бывший волейболист Ильиных подал заявление в CAS, чтобы оспорить дисквалификацию за допинг

Алина Савинова
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Волейболист Дмитрий Ильиных подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я подал заявление в CAS, чтобы оспорить дисквалификацию», — приводит ТАСС слова Ильиных.

Сегодня, 18 февраля, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».

Источник: https://tass.ru/sport/17084079
Волейбол
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