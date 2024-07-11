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Волейбол

Сегодня, 10:15

«Динамо» объявило о продлении контракта с Гончаровой

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Московское «Динамо» в своем Telegram-канале объявило о продлении контракта с капитаном команды Наталией Гончаровой.

Новое соглашение рассчитано на один год. 35-летняя диагональная проведет 19-й сезон в системе бело-голубых и 17-й — в составе основной команды «Динамо».

Гончарова является чемпионкой мира (Япония-2010) и двукратной чемпионкой Европы (Германия/Швейцария-2013, Нидерланды/Бельгия-2015). В составе «Динамо» Гончарова по шесть раз выиграла национальный чемпионат и Кубок, а также стала серебряным призером Лиги чемпионов.

Гончарова четырежды признавалась лучшей волейболисткой внутреннего первенства.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
Наталия Гончарова
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