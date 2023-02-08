Два волейболиста погибли в результате землетрясения в Турции

Турецкие волейболисты Эминджан Коджабаш и Мехмет Джан Агырбаш погибли в результате землетрясения в Турции, сообщает ИА REGNUM.

По информации источника, спортсмены скончались в результате обрушения отеля в Малатье.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной Ганы из турецкого «Хатайспора» Кристана Атсу вызволили из-под завалов зданий и доставили в ближайшую больницу.

Также информировалось о смерти турецкой волейболистки Бетюль Чобан Чакыр и ее супруга волейболиста Бедреддин Чакыр под завалами после землетрясения в Турции.