FIVB не будет платить компенсацию за отмену чемпионата мира по волейболу в России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что Международная федерация волейбола (FIVB) не будет выплачивать россиянам компенсацию за отмену чемпионата мира среди мужских команд.

«Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы. Этот пункт учтен в любом договоре, тем более таком важном, как [договор] на проведение чемпионата мира. Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из 40 миллионов долларов, которые Россия заплатила, 20 миллионов должны вернуться», — цитирует Яременко ТАСС.

Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России. Однако из-за ситуации на Украине был перенесен.