FIVB не включила сборные России в состав участников отбора на Олимпиаду

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников олимпийской квалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIVB.

Как говорится в заявлении организации, Россия не будет участвовать в квалификационных турнирах из-за санкций, наложенных на нее в связи с ситуацией на Украине.

В конце октября 2022 года о невключении российских волейбольных сборных в список участников квалификации на Олимпиаду сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Квалификационные турниры у мужчин пройдут с 30 сентября по 8 октября в Бразилии, Японии и Китае. Женские турниры состоятся с 16 по 24 сентября в Китае, Японии и Польше. В соревнованиях примут участие 24 сборные. По две лучшие сборные каждого турнира выйдут на Олимпиаду-2024.