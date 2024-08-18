Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:10

FONBET стала официальным партнером Всероссийской федерации волейбола

Telegram Дзен

Букмекерская компания FONBET стала официальным партнером Всероссийской федерации волейбола в рамках проведения Кубка Первого канала. Сотрудничество направлено на развитие волейбола в России и поддержку грядущего мероприятия.

Кубок Первого канала — это одно из самых значимых событий в российском волейболе, которое собрало лучших игроков страны. Партнерство ВФВ и FONBET позволит букмекерской компании внести свой вклад в популяризацию волейбола.

«Мы рады приветствовать FONBET в качестве нашего официального партнера. Это наше первое сотрудничество, и мы надеемся на продолжение плодотворной работы в будущем. Уверены, что это сотрудничество станет отправной точкой для большого совместного пути», — отметил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Российские спортсмены всегда были лидерами и звездами мирового волейбола, поэтому мы очень рады поддержать значимый для нашей страны вид спорта и этот уникальный турнир — Кубок Первого Канала, который объединит лучших волейболистов. Уверен, что российские болельщики оценят формат турнира и будут рады встрече со своими кумирами. Для нас важно, что, несмотря ни на что, в нашей стране продолжает развиваться спорт, растет зрительский интерес к соревнованиям в России, и мы будем продолжать инвестировать в российские соревнования и поддерживать их», — заявил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

0
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады-2024 в некоторых видах спорта
ВС РФ поразили «Ланцетом» БТР ВСУ в приграничье Курской области
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Юрист предостерег от общения с мошенниками даже из любопытства
WSJ узнала об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брянский — о Кубке Первого канала: «Нам обеспечена большая аудитория»