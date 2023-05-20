Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 12:04

Гамова оценила шансы российских волейболистов попасть на Олимпиаду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова заявила, что шансы российских волейболистов принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже невелики.

«Пропуск Олимпийских игр будет ударом для любого спортсмена и любого вида спорта, волейболисты не исключение. Нам остается только надеяться, но шансы невелики, к сожалению. Я верю в небольшой шанс. У меня нет уверенности в том, что мы точно поедем на Игры, но если остается даже мизерный шанс, то я буду верить до конца», — приводит слова Гамовой ТАСС.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях. Во Всероссийской федерации волейбола отметили, что в случае допуска у мужской и женской команд остаются высокие шансы отобраться на Игры благодаря высокому мировому рейтингу. Вопрос должен решиться до конца сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/17800729
Волейбол
Екатерина Гамова
1
Обсудить
Читайте также
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Волейбол vs футбол
Чудеса произношения от диктора
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Обмочаева и Кошелева - в символической сборной Кубка мира
Яна Щербань: "Главное победить завтра"
Билет на волейбол - за 11 000 рублей
Зоран Терзич: "Любим играть против России"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отстраненный от сборной Финляндии волейболист Керминен продолжит играть в России

Максимов считает, что победная серия «Чеховских медведей» достойна Книги рекордов Гиннесса