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Волейбол

18 мая, 12:28

Гамова рассказала, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала, что польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле в родной стране за то, что во время выступления за калининградский «Локомотив» была сфотографирована на фоне баннера в поддержку СВО.

«Эта история случилась после начала СВО. Скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z. После этого федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину. Не знала, что история получила такое продолжение. Странно, в чем ее вина? Она же вернулась к себе домой, так что какие к ней могут быть претензии? Любой из нас может неожиданно для себя оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу ей только посочувствовать», — приводит ТАСС слова Гамовой.

Смаржек играла в составе калининградского «Локомотива» в сезоне-2021/22. После возвращения в Польшу спортсменка призналась, что проходит лечение от депрессии, которая началась у волейболистки на фоне травли на родине. По словам Смаржек, люди на улице проявляли агрессию по отношению к ней.

Источник: https://tass.ru/sport/17777993
Екатерина Гамова
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