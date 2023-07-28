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Волейбол

Сегодня, 10:48

Гамова считает, что развитие мирового волейбола без российского было бы невозможно

Виктория Кравченко
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Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Екатерина Гамова заявила, что российская и советская волейбольные сборные всегда были лидерами международных соревнований.

«Безусловно, развитие мирового волейбола без российского было бы невозможно. Российская и советская команды всегда были лидерами международных соревнований высочайшего уровня, мы всегда претендовали на главные награды и были украшением этого вида спорта. В волейбол играют везде и всюду, и любители, и просто люди на пляжах в самых разных странах мира. Я наблюдала это везде, и всегда мне это доставляло удовольствие», — цитирует Гамову ТАСС.

28 июля отмечается столетие российского волейбола. В этот день 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России.

Источник: https://tass.ru/sport/18389147
Екатерина Гамова
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