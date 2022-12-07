Яременко: «Мы хотим, чтобы спортсмены были готовы в любой момент, если отстранение прекратится»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал «СЭ» о поддержании уровня спортсменов во время отстранения от международных соревнований.

«Верим ли в скорое возвращение наших волейболистов на международную арену? Мы исходим из того, что нужно быть готовыми, а не верить или не верить в наше возвращение. Мы работаем в этом направлении. Мы все равно будем собирать сборные команды в этом году, будем пытаться сделать серьезные турниры, повышать уровень чемпионата и Кубка России, увеличивать количество игр, чтобы спортивная составляющая была на высоком уровне. Пока это удается благодаря тому, что была спартакиада. Это важное событие со спортивной точки зрения. Уровень российского чемпионата растет и по количеству участников в высшем дивизионе, и по качеству спортивных игр. Мы хотим, чтобы спортсмены были готовы в любой момент, если отстранение прекратится. Уровень сравним с международным. Иностранные спортсмены самого высокого уровня продолжают принимать участие в чемпионате России. Это позволяет сохранять уровень и повышать его», — сказал Яременко «СЭ».

Ранее Яременко заявил, что ВФВ в данный момент не ведет переговоров о возвращении на международную арену.