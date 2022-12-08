Генменеджер сборной Тетюхин рассчитывает, что России компенсируют затраты на подготовку к ЧМ по волейболу

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в комментарии «СЭ» оценил шансы на то, что России компенсируют отмененный ЧМ-2022.

Рассмотрение дела о компенсации начнется в декабре в Швейцарии.

— Есть определенные юридические нормы международного права. Наша страна не виновата в том, что чемпионат мира перенесли, — сказал Тетюхин «СЭ». — Мы потратились, все строилось, никакой коррумпированности там не было. В моем понимании, конечно, рано или поздно нам должны компенсировать затраты. Есть же правила приличия. Но если это максимально политизировано, то тогда будут сложности.

— Должны-то должны, но не все, что сейчас должно осуществляться в юридических нормах.

— Тогда вообще не стоит заморачиваться. Тогда нам тоже, может, не надо выполнять какие-то требования, которые нам неудобно выполнять, если так обстоит разговор. Мы ж тоже можем пойти в другую сторону. Мы до последнего оставались порядочными, я сейчас говорю не только о федерации волейбола, а в целом о стране. Все обязательства, которые у нас были, мы исполняли. Если разговор пройдет в этом русле, то нам надо будет перестраивать взаимоотношения. Это 100 процентов несправедливо. Будем надеяться на разум и порядочность.

8 декабря генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что Международная федерация волейбола (FIVB) не будет выплачивать россиянам компенсацию за отмену чемпионата мира среди мужских команд.