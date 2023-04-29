Кабмин России выделил 350 миллионов рублей на развитие и популяризацию волейбола

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Правительство РФ выделило 350 миллионов рублей на развитие и популяризацию российского волейбола, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
По данным источника, средства будут направлены на проведение спортивных мероприй, посвященных 100-летию отечественного волейбола.
«Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола правительству поручил президент России», — говорится в заявлении.
28 июля 1923 года в Москве на Мясницкой улице прошел первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.