Капитан «Динамо» Панков подвел итоги волейбольного сезона

Капитан волейбольного «Динамо» Павел Панков подвел итоги сезона. Москвичи завоевали серебряные медали чемпионата России, а выиграл турнир казанский «Зенит».

«В плей-офф мы неоднократно переворачивали ход сложнейших матчей, это непередаваемые ощущения, гордость за команду. Мы играли в финалах чемпионата России четыре последних сезона, два раза брали золотые медали. Нам нужно прибавлять во всех компонентах. Я думаю, что нам реально конкурировать с казанским «Зенитом», — сказал Панков Metaratings.

«Зенит» выиграл финальную серию суперлиги со счетом 2-0. Казанский клуб является 12-кратным чемпионом России, что является рекордом национального первенства.