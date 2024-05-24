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Волейбол

Сегодня, 09:07

Капитан «Динамо» Панков подвел итоги волейбольного сезона

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Капитан волейбольного «Динамо» Павел Панков подвел итоги сезона. Москвичи завоевали серебряные медали чемпионата России, а выиграл турнир казанский «Зенит».

«В плей-офф мы неоднократно переворачивали ход сложнейших матчей, это непередаваемые ощущения, гордость за команду. Мы играли в финалах чемпионата России четыре последних сезона, два раза брали золотые медали. Нам нужно прибавлять во всех компонентах. Я думаю, что нам реально конкурировать с казанским «Зенитом», — сказал Панков Metaratings.

«Зенит» выиграл финальную серию суперлиги со счетом 2-0. Казанский клуб является 12-кратным чемпионом России, что является рекордом национального первенства.

Источник: Metaratings.ru
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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