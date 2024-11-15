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Волейбол

Сегодня, 08:55

Вольвич — о переходе в зарубежный клуб: «Периодически подобные мысли посещают»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан клуба «Зенит-Казань», серебряный призер Олимпиады Артем Вольвич ответил на вопрос «СЭ» по поводу перехода в зарубежный клуб.

— Вы всю текущую карьеру проводите в российских клубах. Не было ли желания попробовать себя за рубежом?

— Когда зарубежные команды были открыты для нас, не возникало такой потребности. Потому что, находясь в России, находясь в лучших клубах, которые борются за медали европейских кубков, ты так и так встречаешься с грандами Италии, Польши, Турции. Было нормально. Сейчас периодически подобные мысли посещают. Потому что, смотря телевизор, смотря все эти чемпионаты, хочется опять окунуться в эту атмосферу, — сказал Вольвич «СЭ».

Полностью интервью Артема Вольвича читайте на сайте «СЭ».

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Артем Вольвич

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