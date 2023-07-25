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Волейбол

Сегодня, 12:06

Карполь будет работать главным тренером «Уралочки-НТМК» в сезоне-2023/24

Виктория Кравченко
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Генеральный директор клуба «Уралочка-НТМК» Валентина Огиенко назвала имя нового главного тренера команды. На пост назначен Николай Карполь. Ранее он вошел в Книгу рекордов России, проработав в «Уралочке» 49 лет и 8 месяцев.

«Николай Васильевич планирует работать настолько активно, насколько это возможно. Сейчас он работает достаточно активно. Провел сбор, также и следующий этап подготовки проведет самостоятельно. Он будет работать главным тренером в предстоящем сезоне», — цитирует Огиенко ТАСС.

85-летний специалист стал работать тренером в 1959 году. Всего за тренерскую карьеру он сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз — чемпионат мира (1990), семь раз — чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Он 11 раз приводил «Уралочку» к победе в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России.

Источник: https://tass.ru/sport/18353855
ВК Уралочка-НТМК
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